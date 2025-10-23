Украину предупредили об ухудшении положения

Главный редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий заявил, что отмена встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште ухудшит положение Украины. Об этом он высказался в эфире одноименного YouTube-канала.

По мнению журналиста, сейчас окно возможностей закрыто. Он подчеркнул, что чем дольше длится кризис, тем больше у России возможностей «нанести решающий удар».

«Затяжной конфликт крайне неблагоприятен для Украины, она находится в крайне плохом положении, по сути, в наихудшем, и если Киев не пойдет на компромисс, то его просто уничтожат», — предупредил он.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. При этом он допустил, что переговоры состоятся в будущем.