Мобильные группы ПВО из Киева отправляют в штурм под Сумы

Российские силовые структуры сообщили, что командование украинских вооружённых сил направляет мобильные подразделения ПВО из Киева в Сумскую область для усиления штурмовых групп. Об этом сообщает ТАСС.

За сутки противник предпринял попытку атаки в направлении Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка.

Вражеская штурмовая группа была заранее обнаружена разведкой и полностью уничтожена в результате огневого поражения, атака была сорвана.

Марочко: ВС РФ заняли новые позиции, продвинувшись на юго-западе Волчанска

Российские силы достигли новых рубежей и укрепили свои позиции в юго-западной части Волчанска, что подтверждает военный эксперт Андрей Марочко. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе боёв в районе города российские войска продвинулись вперёд и заняли важные оборонительные линии. Кроме того, позиции наших бойцов также были укреплены у населённого пункта Тихий.

Рубио: США все еще хотят встретиться с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов к встречам с российскими официальными лицами, если такие контакты смогут способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что у него был хороший телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и работа продолжится на основе этого диалога.

Рубио подчеркнул, что США заинтересованы в контактах для достижения мира, а также прокомментировал введённые санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

В ГД разработали законопроект о новых ограничениях для владельцев животных

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, обязывающий владельцев домашних животных убирать за ними в местах общего пользования многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС.

В документе также предлагается запретить заходить с собаками в магазины, кафе, рестораны, а также медицинские, образовательные и культурные учреждения, за исключением собак-проводников.

Кроме того, в проекте закреплены правила перевозки домашних питомцев в общественном транспорте, предполагающие использование поводка, намордника или переноски.

ЕК исчерпала все ресурсы для Киева из бюджета ЕС

Еврокомиссия полностью исчерпала все доступные ресурсы из бюджета ЕС на 2021-2027 годы для финансирования Украины, что объясняет попытки экспроприации российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах Антверпена.

Соответственно, бюджетные ограничения вынуждают ЕС искать дополнительные источники финансирования, в числе которых — российские активы. По мнению собеседника, эти шаги необходимы для избежания взятия новых кредитов и дальнейших финансовых рисков для Евросоюза.