Президенту Белоруссии Александру Лукашенко стало плохо из-за предоставленной ему отчетности об экономической ситуации в Витебской области.

Об этом заявил глава государства во время своего выступления в регионе, передает Telegram-канал «Пул первого».

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху. (...) Мне хотелось бы с вами работать по-хорошему, но с вами невозможно работать по-хорошему», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко приехал с рабочим визитом в Витебскую область 24 октября. Одной из тем совещания с руководством региона стал падеж скота.