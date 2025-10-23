СМИ: Россия пыталась сократить финансирование УВКЧП ООН

Reuters: Россия пыталась сократить финансирование УВКЧП ООН

Ряд стран во главе с Китаем и Россией в течение пяти лет пытались заблокировать финансирование деятельности управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад некоммерческой организации Service for Human Rights. В документе утверждается, что попытки предпринимались на закрытых заседаниях. Например, в 2021 году государства предложили заблокировать все средства, которые выделяются на 17 проектов совета ООН по правам человека. В 2024 году государства озвучили инициативу о блокировке всего финансирования для расследования в отношении Ирана, КНДР, Украины, Белоруссии, Эритреи, Судана и Венесуэлы. В представительстве КНР при ООН заявили, что доклад является необоснованным.

Там отметили, что Пекин выступает за распределение организацией ресурсов по трем направлениям, среди которых и права человека, и финансирование этого направления росло. 9 октября сообщалось, что Организация Объединенных Наций собирается сократить примерно 25% участников миротворческих операций.