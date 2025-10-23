В Германии прошло срочное совещание по ситуации с поставками микрочипов

В среду вечером в министерстве экономики Германии состоялось срочное совещание с участием представителей ключевых предприятий автомобильной и электротехнической отраслей. Поводом для экстренного обсуждения стало обострение ситуации с поставками микрочипов после сокращения производства компанией Nexperia.

Как сообщает Bild, государственный секретарь по вопросам промышленности Франк Ветцель организовал видеоконференцию для обсуждения сложившейся ситуации, когда производитель полупроводников Nexperia в течение нескольких дней осуществляет поставки в значительно уменьшенном объеме или полностью их прекращает. Это вызвало серьезные опасения в немецкой автомобильной промышленности о возможных ограничениях или даже остановке производственных линий.

Представитель министерства экономики подтвердил, что власти крайне серьезно воспринимают сложившуюся ситуацию и поддерживают контакты с компаниями, правительством Нидерландов и другими партнерами в ЕС, используя все доступные каналы коммуникации.

По информации отраслевых источников, цитируемых изданием, в течение 10-20 дней дефицит микрочипов затронет всю цепочку поставок автопрома. Ожидается, что нехватка компонентов может продлиться несколько месяцев, что станет серьезным ударом для и без того испытывающей трудности немецкой промышленности.

Издание отмечает, что Volkswagen уже вынужден приостановить производство на заводе в Вольфсбурге, а на предприятии в Цвиккау планируется введение сокращенного рабочего дня. Согласно данным венского стартапа Prewave, до 95% европейских машиностроительных предприятий и 86% производителей медицинского оборудования используют чипы Nexperia китайского производства.

На кризисном совещании также присутствовали крупные промышленные поставщики. В отрасли поступает множество тревожных сигналов, а такие гиганты как ZF и Bosch уже создали специальные рабочие группы для мониторинга ситуации. В компании Bosch подтвердили, что изменения во внешнеторговой политике влияют на их бизнес, и что концерн находится в тесном контакте с Nexperia и клиентами для предотвращения производственных простоев.

