СМИ: В беспорядках в Ирландии участвуют дети и подростки

В ирландском Дублине в беспорядках и столкновениях с полицией участвуют дети и подростки.

Об этом сообщает Sky News.

Свидетель беспорядков рассказал, что видел, как дети возраста от семи лет бросали кирпичи в сотрудников полиции.

Кроме того, по данным телеканала, подростки запускали фейрверки в полицейских.

В результате столкновений пострадали двое полицейских. Задержаны 23 человека.

Ранее сообщалось, что в Дублине не утихают протесты после информации о том, что африканский мигрант изнасиловал десятилетнюю девочку.