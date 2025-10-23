СМИ: В беспорядках в Ирландии участвуют дети и подростки

Sky News: в беспорядках в Ирландии участвуют дети и подростки
В ирландском Дублине в беспорядках и столкновениях с полицией участвуют дети и подростки.
Об этом сообщает Sky News.
Свидетель беспорядков рассказал, что видел, как дети возраста от семи лет бросали кирпичи в сотрудников полиции.
Кроме того, по данным телеканала, подростки запускали фейрверки в полицейских.
В результате столкновений пострадали двое полицейских. Задержаны 23 человека.
Ранее сообщалось, что в Дублине не утихают протесты после информации о том, что африканский мигрант изнасиловал десятилетнюю девочку.