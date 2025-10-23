Рютте заявил об отсутствии мирного плана по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте констатировал отсутствие в настоящий момент конкретного и оформленного мирного плана по урегулированию ситуации на Украине. Свое заявление он сделал в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Рютте подчеркнул, что если и можно говорить о каком-либо плане, то это исключительно инициатива, выдвинутая американским лидером на прошлой неделе.

Речь идет о предложении Трампа, которое он озвучил после переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме и затем опубликовал в своей социальной сети TruthSocial. Суть предложения заключается в прекращении боевых действий по всей текущей линии фронта.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште.