Трамп заявил, что поддерживает идею деэскалации в ядерной сфере

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Президент Путин в телефонном звонке упомянул ядерную сферу — деэскалацию. И я не против. Я думаю, это хорошо», — сказал Трамп.

22 сентября Путин во время совещания с членами российского Совбеза заявил, что Россия после 5 февраля 2026-го готова на один год продолжить придерживаться центральных количественных ограничений ДСНВ, но при условии, что США будут действовать аналогичным образом.

Ранее Трамп уже называл предложения Путина по ДСНВ хорошей идеей.