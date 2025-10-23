Трамп заявил о нежелании США предоставить Путину «все»

Соединенные Штаты не хотят, чтобы российский лидер Владимир Путин «получил все».

Об этом США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Я всегда чувствовал, что Путин хочет получить все целиком, а не какую-то часть. <...> Мы не хотим, чтобы у него было все», — сказал он [цитата по РБК].

По мнению главы Белого дома, Владимир Путин «сейчас готов к переговорам».

Трамп также отметил, что Вашингтон недоволен конфликтом между Россией и Украиной.

Ранее Трамп заявил, что отменил возможную встречу с Путиным в Будапеште. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», — объяснил он. Однако он добавил, что встреча состоится в будущем.