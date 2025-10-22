«Рыбу Судного дня» выбросило на филиппинский берег

На берег в провинции Восточный Миндоро на Филиппинах выбросило «рыбу Судного дня» — сельдяного короля. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на Brigada News.

Отмечается, что длина рыбы составила около трех метров. Изначально ее заметил местный рыбак. По его словам, сельдяной король поднялся из глубин моря и сначала пытался выплыть, но потом перестал шевелиться. Позже муниципальное управление сельского хозяйства подтвердило эту находку. В данный момент рыба была отправлена ученым.

Согласно поверью, приближение сельдяного короля к поверхности является плохим признаком, означающим скорый конец света или начало сильных катаклизмов.

Ранее сельдяного короля поймали рыбаки в Индии.