Европейская страна ограничила выезд беженцев с Украины на родину

Власти Швейцарии ограничили возможность для беженцев с Украины, пользующихся в стране особым защитным статусом, выезжать на родину. Об этом сообщил Государственный секретариат по миграции (SEM).

С 22 октября граждане других стран, которые получили убежище в Швейцарии, смогут выезжать за границу только в исключительных случаях. При чем речь идет не только о стране, из которой они прибыли, но и о любой другой стране.

В то же время изменение в полной мере не затрагивает украинцев с защитным статусом S. Для них срок пребывания на Украине будет ограничен до 15 дней в полугодие. До этого граждане Украины могли находиться на родине 15 дней в квартал.