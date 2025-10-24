Орбан рассказал, состоится ли самиит России и США

Двусторонний саммит России и США в Будапеште не снят с повестки дня, в Европе знают, что он обязательно состоится. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Он не состоится через неделю, дата под вопросом, но то, что он будет, сомнений нет», — сказал он.

По словам премьера, в европейских странах осознают, что саммит по урегулированию конфликта на Украине состоится, и «русские договорятся с американцами».

В США рассказали, когда Трамп встретится с Путиным

В среду, 22 октября, президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, о которой было объявлено ранее. Американский президент выразил мнение, что на этой встрече не удалось бы добиться «того, что нужно». При этом Трамп не исключил, что встреча с Путиным состоится в будущем.

Глава Белого дома также заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо» и потребовал от России согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

После этого США объявили о введении новых антироссийских санкций. Они стали первыми во второй период президентства Трампа.