Полиция расстреляла военных в Германии

В городе Эрдинг в Баварии произошла перестрелка между фельдъегерями (военной полицией) Бундесвера и местными правоохранителями. Один из военнослужащих получил ранения, пишет Bild.

Инцидент произошел в среду, 22 октября, во время маневров. Егеря в масках двигались по улицам, выполняли поставленные задачи. Местные жители, не предупрежденные о маневрах, испугались вооруженных людей и вызвали полицию.

Военные предположили, что стражи порядка также участвуют в учениях и открыли по ним огонь учебными патронами. Сотрудники полиции восприняли обстрел как нападение и открыли ответный огонь из служебного оружия. Один из военнослужащих получил ранения.

По данным газеты, военные своевременно оповестили о проведении маневров. Ведется расследование, в частности, выясняется, почему ответственные лица не донесли до полицейских информацию о проведении учений в городе.

Ранее сообщалось, что направлявшийся на учения по трассе N12 в Баварии танк Бундесвера случайно произвел несколько выстрелов. Выброшенные гильзы попали в легковой автомобиль.