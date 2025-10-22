Президент Польши пожертвовал свою скандальную квартиру на благотворительность

Андрей Дуванов

Президент Польши Кароль Навроцкий пожертвовал свою скандальную квартиру на благотворительность — его подозревают в незаконном присвоении этой собственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fakt.

© Global Look Press

Напомним, что подозрения появились еще во время избирательной кампании Навроцкого. По его словам, ему принадлежит только одна квартира в Гданьске, но в декларации об имуществе указано, что Навроцкий имеет в этом городе еще одну квартиру. На этом основании прокуратура Польши начала расследование в отношении президента.

Как сообщает источник, сейчас скандальная квартира числится за благотворительным христианским обществом. Согласно имеющейся информации, Навроцкий уже подписал договор дарения квартиры с организацией. Ожидается, что теперь в ней будет проживать «женщина в жизненном кризисе с ребенком.»

«В земельной книге появилась новая запись. Семья Навроцких больше не владеет квартирой, которую они выкупили у пана Ежи. Сейчас жилье официально принадлежит христианскому благотворительному обществу», — сообщает издание.