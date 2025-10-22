Президент Польши пожертвовал свою скандальную квартиру на благотворительность

Президент Польши Кароль Навроцкий пожертвовал свою скандальную квартиру на благотворительность — его подозревают в незаконном присвоении этой собственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fakt.

Напомним, что подозрения появились еще во время избирательной кампании Навроцкого. По его словам, ему принадлежит только одна квартира в Гданьске, но в декларации об имуществе указано, что Навроцкий имеет в этом городе еще одну квартиру. На этом основании прокуратура Польши начала расследование в отношении президента.

Как сообщает источник, сейчас скандальная квартира числится за благотворительным христианским обществом. Согласно имеющейся информации, Навроцкий уже подписал договор дарения квартиры с организацией. Ожидается, что теперь в ней будет проживать «женщина в жизненном кризисе с ребенком.»