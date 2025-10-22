Сийярто рассказал об успехах Орбана в сотрудничестве с лидерами мировых держав

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — единственный из европейских политиков, кто сумел сохранить цивилизованное сотрудничество с лидерами крупнейших мировых держав, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Он высказался об успехах лидера Венгрии.

«Западу трудно "переварить", что Орбан — единственный из европейских политиков, кто сумел сохранить "нормальное, культурное, цивилизованное сотрудничество" с лидерами крупнейших мировых держав», — подчеркнул премьер.

Ранее глава МИД Венгрии сообщил о разговоре президента РФ Владимира Путина и Орбана.