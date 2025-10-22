Генсек НАТО отказался признать встречу Трампа и Зеленского катастрофой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос, свидетельствует ли его визит в Вашингтон о катастрофической неудаче на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, заявил, что это не так. Об этом Рютте высказался во время встречи с американскими сенаторами в США, пишет РИА Новости.

© Global look

«Вовсе нет», — ответил генсек альянса на вопрос журналиста.

Переговоры украинского и американского лидеров прошли «хорошо и успешно», подчеркнул Рютте.

Ранее журналисты Белого дома сообщили, что на предстоящей встрече с Трампом генсек НАТО представит план стран-членов Евросоюза и Украины по завершению конфликта с Россией.

