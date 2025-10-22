Стали известны новые детали убийства Кеннеди

Россия передала в конгресс США секретные документы, касающиеся убийства 35-го американского президента Джона Кеннеди, они опровергают официальную версию. Досье доступно на сайте JFK Facts.

Версия американцев гласит, что КГБ завербовал «коммуниста» Ли Харви Освальда во время его проживания в Минске в 1959 году, куда он приехал в качестве туриста через Финляндию, попросив политического убежища. После возвращения в США в 1962 году он убил Кеннеди с целью «посеять недоверие и смятение в американском обществе» в разгар холодной войны.

Рассекреченные Россией документы включают в себя телеграммы и доклады дипломатов, интервью и переписку советского руководства с политиками в США, а также аналитические материалы КГБ за 1963-1964 годы. Согласно им, в Москве верили в организованную провокацию, целью которой было «спровоцировать волну антикоммунистических настроений в Соединенных Штатах и уничтожить инициатора намечающейся разрядки после Карибского кризиса. В частности, в досье есть доклад тогдашнего посла СССР в Вашингтоне Анатолия Добрынина, который 24 ноября 1963 года писал в МИД о том, что убийство Кеннеди «носит признаки спланированной передачи власти».

«Кеннеди отстранен силами, которые рассматривали его политику разрядки как угрозу», — говорится в докладе.

В Москве считали, что возможными заказчиками убийства были «ястребы» в разведки и армии — те, кто после провала вторжения на Кубу расценивал сближение Кеннеди с СССР как предательство.

Освальд же, по мнению советских аналитиков, был лишь пешкой, которую использовали в крупной игре. В качестве доказательства этого КГБ привел ряд событий, в том числе его быструю ликвидацию, любительскую съемку очевидца, «позволяющую предположить, что в Кеннеди стреляли двое», допрос Освальда ФБР за две недели до убийства и заявление Минюста США от 27 ноября 1963 года об отсутствии «доказательств» присутствия других участников убийства, которые были на предварительном следствии.

Кроме того в документах есть показания свидетельницы из общежития, где жил Освальд, в которых говорится, что он вернулся домой вскоре после 12:45 22 ноября, то есть за несколько минут до покушения. При этом американские следователи утверждали, что в это время он находился «на складе школьных учебников, примерно в 12 кварталах от места покушения». Также была признана сфабрикованной экспертиза баллистики, поскольку пуля, которая прошла через тело Кеннеди и сопровождающего его лица «практически не деформировалась». Аналитики КГБ убеждены, что из «старой итальянской винтовки», которая указывается в качестве орудия убийства, невозможно было сделать три точных попадания за пять секунд при негодных качествах Освальда как стрелка.

Отдельно в российском досье представлены документы о пребывании Освальда в Минске. Из них следует, что он был психически неуравновешен (вскрывал вены после отказа от предоставления гражданства) и не имел коммунистической убежденности. В своем рапорте в партийные органы КГБ указывал, что Освальд «недостаточно изучен», поэтому его вербовка не проводилась.

На основании всех данных руководство СССР пришло к выводу, что убийство Кеннеди является провокацией, в которой был заинтересован военно-промышленный истеблишмент США. Таким образом они хотели помешать американскому главе наладить отношения с Советским Союзом после разрешения Карибского кризиса и заключения Договора о запрещении ядерных испытаний от 1963 года.