Комитет сената США одобрил три законопроекта против России

Сенат Соединенных Штатов может принять три законопроекта, направленных против России; соответствующую рекомендацию дал комитет по иностранным делам верхней палаты конгресса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сенатора Джинн Шахин.

Первый законопроект предусматривает использование замороженных активов РФ для поддержки Украины, второй — включение России в перечень «спонсоров терроризма», а третий — введение санкций против физических и юридических лиц Китая за поддержку российской СВО на Украине.

Накануне спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы в Конгрессе «с большим аппетитом» рассматривают возможность введения жестких санкций против России. При этом он добавил, что такой законопроект едва ли будет принят во время шатдауна.

В свою очередь лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн подчеркнул, что законопроект о санкциях против РФ зависит от президента Дональда Трампа.