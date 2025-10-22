Помощник Трампа назвал Псаки тупицей за ее слова о Вэнсе

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки переносит свои проблемы на других, не видит, где правда, а где ложь, предположил директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне в подкасте «I've Had It» Псаки заявила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс «страшнее» американского лидера Дональда Трампа. В свете этого она призвала жену Вэнса «моргнуть четыре раза», если она хочет избавиться от брака.

«Джен Псаки, должно быть, переносит свои собственные проблемы на других. Она тупица, которая не понимает, что есть правда, и компенсирует отсутствие таланта, говоря неправду», — заметил Чун.

Напомним, что Псаки занимала должность пресс-секретаря Белого дома при Джо Байдене в 2021-2022 годах, а ранее работала в администрации Барака Обамы.

Ее высказывания стали основой для большого количества мемов. В частности, в интернете получили широкое распространения картинки со словами Псаки о том, что Байден скорее встретится с Борисом Ельциным, чем с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также создатели мемов активно публиковали рисунки и коллажи, высмеивающие фрагментарные знания Псаки по географии. В итоге, чиновница получила в соцсетях прозвище «Королева мемов».