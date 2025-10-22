«Достали из постели»: польского политолога, осудившего помощь Киеву, задержали

Польского политтехнолога Томаша Янковского арестовали у него дома в Варшаве после его публичных заявлений, осуждающих эскалацию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальных сетях.

© Вечерняя Москва

По словам Янковского, рано утром к нему в квартиру пришли пограничники.

— Меня достали из постели и в наручниках отвезли в автозаке в офис прокурора в Перемышле. Это случилось всего через десяток часов после митинга, — сообщил он.

По словам его соратника, задержание могло быть связано с намерением Янковского участвовать в международном форуме в Москве. В итоге ему запретили покидать Польшу на месяц.

Похожие случаи облав происходили и в Литве. В сентябре латвийские спецслужбы задержали бывшего депутата Алексея Росликова, который защищал русский язык в парламенте страны. В прошлый раз Алексея Росликова задержали 16 июня. Позднее в тот же день латвийский суд отпустил политика с подпиской о невыезде.

Инцидент, после которого началось преследование Росликова, произошел 5 июня во время заседания латвийского сейма. Алексей Росликов осудил притеснение русскоязычных граждан в стране и в завершение своего выступления по-русски заявил: «Русский язык — наш язык». В результате большинство депутатов парламента проголосовали за его удаление из зала заседаний.