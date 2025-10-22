Вертолет с президентом Индии Драупади Мурму провалился в недавно уложенный асфальт при посадке. Об этом пишет The Hindu.

Инцидент произошел в среду, 22 октября, в Прамадаме, недалеко от Патанамтхитты, штат Керала. Шасси вертолета увязли в свежем асфальте, уложенном незадолго до прибытия главы государства.

Изначально планировалось, что президент приземлится в Нилакале, но из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся в регионе, план был изменён в последнюю минуту, заметили журналисты.

По данным газеты, Мурму не пострадала и продолжила поездку в храм Сабаримала в правительственном автомобиле.

Специалисты экстренных служб прибыли на место происшествия и извлекли пострадавшее воздушное судно. Власти штата и служба протокола президента проводят проверку обстоятельств инцидента.

Четырехдневный визит Мурму в Кералу начался 21 октября. Накануне она прибыла в аэропорт Тривандрама, где ее встретили губернатор штата Раджендра Вишванатх Арлекар, главный министер Пинарайи Виджаян и федеральный министр Джордж Курьян.