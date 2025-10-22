Европарламент призвал подготовить санкции против Сербии

Депутаты Европарламента в принятой 22 октября резолюции призвали Еврокомиссию подготовить санкции против лиц, которые ответственны за «подавление» протестов в Сербии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

В нем говорится, что санкции должны коснуться отдельных лиц, которые ответственны за «серьезные нарушения законов и прав человека в Сербии в рамках глобального санкционного режима ЕС в сфере прав человека». Также Европарламент призвал европейские государства принять единый ответ на «демократический откат» Сербии.

«ЕП поддерживает быстрое развертывание специальной миссии ЕС по установлению фактов в Сербии с участием Европарламента для оценки на местах состояния демократии, продолжающихся демонстраций, нападений на демонстрантов и репрессий в отношении студентов, ученых, преподавателей и работники государственного сектора», — указывается в тексте резолюции.

Кроме того в ЕП призвали высших должностных лиц Евросоюза воздержаться от заявлений, которые «восхваляют» процесс реформ в республике, обвинив власти страны в коррупции.

Напомним, что протесты в Сербии вспыхнули после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах республики обострилась в середине августа текущего года, когда участники акций перешли к прямым столкновениям с полицией и блокировке дорог.