Макрон выступил с поручением после ограбления Лувра

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил ускорить принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности парижского Лувра после ограбления, сообщила официальный представитель правительства Франции Мод Брежон по итогам совета министров.

«Он (Макрон – прим. ВЗГЛЯД) также сообщил, что принимались меры по обеспечению безопасности Лувра, и он потребовал ускорение этих мер. Предложения по ускорению ожидаются на следующей неделе», – заявила Брежон.

Трансляция заявления велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

Официальный представитель добавила, что в настоящее время проводится административное и судебное расследование, которое должно прояснить все детали произошедшего преступления.

Читать новость полностью

Макрон заверил, что похищенные в Лувре драгоценности будут найдены

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что украденные в воскресенье в Лувре драгоценности будут найдены, а грабители предстанут перед судом.

"Ограбление Лувра - это покушение на историческое наследие, которым мы дорожим, - написал Макрон в X. - Мы найдем драгоценности, а преступники предстанут перед судом".

По словам главы государства, "под руководством прокуратуры Парижа для этого делается все возможное".

Читать новость полностью

Ограбившие Лувр злоумышленники попали на видео в момент совершения преступления. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире телеканала BFMTV.

Из видеоролика следует, что преступники, выдававшие себя за рабочих, угрожали охранникам. Как отметила прокурор, когда грабители вскрывали витрину с драгоценными украшениями в галерее Аполлона, в музее сработала сигнализация, однако посетители музея не обратили на это внимания.

Читать новость полностью

Из-за ограбления 19 октября Лувр понес ущерб в размере 88 миллионов евро. Такие результаты подсчетов привела в эфире радиостанции RTL прокурор Парижа Лор Беко.

Ущерб оценивала директор Лувра Лоранс де Кар.

«Сумма впечатляющая, но она никак не сопоставима с ущербом, нанесенным в историческом плане», — обратила внимание прокурор.

Она добавила, что если грабители попытаются переплавить краденые украшения, они никак не смогут получить за их продажу такую большую сумму.

По словам Беко, в расследовании принимают участие порядка 100 следователей. Также не исключено, что в деле появятся новые фигуранты, которые могли входить в команду четверых проникнувших в музей злоумышленников либо участвовать в подготовке ограбления.

Читать новость полностью

Следователям удалось обнаружить важные улики после ограбления Лувра. На месте преступления были найдены мотоциклетный шлем, перчатка и ключи от похищенного грузовика с подъемником. Именно эта техника была использована грабителями для проникновения через окно в «Галерею Аполлона.

По данным полиции, преступники, похитившие восемь уникальных экспонатов времен Наполеона III, включая диадему и ожерелье, могли действовать по сговору с продавцом спецтехники. После ограбления вся группа скрылась, используя для этого скутеры и велосипеды, сообщает Le Parisien.

Ограбление произошло за считанные минуты. Чтобы не вызвать подозрений, воры надели желтые жилеты рабочих. Лувр оснащен высокотехнологичными приспособлениями для защиты от злоумышленников, включая тепловые камеры и систему обнаружения вторжений. Однако все они оказались бесполезны. После инцидента музей временно закрылся для посещений.

Произошедшее вызвало резкую реакцию на самом высоком уровне. Прокуратура не исключает, что к хищению причастны профессиональные преступники, возможно, иностранцы.

Французская полиция также обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями: две «болгарки, паяльную лампу, бензин, рацию и одеяло. Также был найден желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих. Он был утерян во время побега.

Читать новость полностью

Известный музейный вор американец Майлз Коннор посоветовал ограбившим Лувр преступникам продать украденное обратно музею через несколько лет. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

По мнению Коннора, неизвестные грабители могут получить за похищенные украшения французской короны около пяти миллионов долларов (407 миллионов рублей).

«Лучшее, что они могут сделать, если хотят заработать на них хоть какие-то деньги, — это подержать их у себя несколько лет. А затем попросить кого-нибудь обратиться в музей, скажем, адвоката, и сказать: "Послушайте, у меня есть ребята, которые, возможно, смогут вернуть их, но они подвергают свою жизнь опасности"», — дал совет преступникам он.

По словам Коннора, ограбление Лувра в Париже «чертовски близко» к тому, чтобы стать самым дорогим музейным ограблением в истории. Он объяснил, что ценность украденного во многом обуславливает его историческая и эстетическая значимость. Как отмечает Коннор, ему будет жаль, если украшения будут испорчены. В таком случае, по мнению вора, грабителей Лувра будет «обливать грязью» вся Франция.

Читать новость полностью

Лувр вновь открылся для посетителей спустя три дня после ограбления. Об этом сообщает газета Independent.

При этом "Галерея Аполлона", откуда были похищены драгоценности, остается закрытой. Остальные залы музея доступны для посетителей.

Читать новость полностью