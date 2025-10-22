СМИ: Пересчет результатов выборов в бундестаг может потрясти Германию

Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт направила в бундестаг требование в кратчайшие сроки принять решение о пересчете итогов прошедших в феврале парламентских выборов. Если пересчет состоится, ССВ может войти в бундестаг, а правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца потеряет парламентское большинство. Об этом сообщает журнал Stern.

"Пересчет голосов может иметь серьезные политические последствия, которые потрясут республику", - пишет издание, указывая на то, что результатом, скорее всего, станет глубокий политический кризис и новые выборы в бундестаг.

На прошедших в феврале этого года парламентских выборах партия Вагенкнехт недобрала до избирательного барьера 9500 (0,02%) голосов. В ССВ уверены, что недостающие голоса были ошибочно приписаны другой, крайне малоизвестной, партии - "Альянсу Германия". В 145 округах эта партия получила аномально высокий для себя результат и опередила довольно популярную ССВ.

ССВ направила письмо в комиссию бундестага по контролю выборов с требованием в течение трех недель принять решение о пересчете голосов. В партии подчеркивают, что требование поддерживают видные немецкие юристы по конституционному праву и эксперты-политологи.

"Любой, кто отказывается от пересчета голосов, действует недемократично", - говорит Вагенкнехт.

Политик при этом указывает на прецедент города Мюльхайм, где недавно был проведен пересчет результатов выборов по требованию проигравшего кандидата, хотя его отставание было значительно больше, чем в случае ССВ.

Stern также соглашается с доводами Вагенкнехт и ее партии.

"Необходимо быстрое решение: сначала комиссии по контролю за выборами, а затем и всего парламента", - пишет издание.

Но даже если бундестаг отклонит требование ССВ, за партией останется право обратиться после этого в конституционный суд.