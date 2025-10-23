Глава МИД Израиля отверг требование суда ООН допустить БАПОР в Газу

Израиль отвергает постановление Международного суда ООН, согласно которому Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно быть допущено в сектор Газа для оказания помощи местным жителям. Об этом заявил глава израильского МИД Гидеон Саар.

По его версии, среди сотрудников БАПОР есть палестинские радикалы из рядов палестинского движения ХАМАС, в том числе участники нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

"Мы не будем сотрудничать с БАПОР, организацией, сотрудники которой участвовали в резне 7 октября [2023 года]. Ужасно и постыдно, что агентство ООН кишит террористами. В БАПОР по-прежнему работают более 1 400 боевиков ХАМАС! Никакой институт в мире не вправе навязывать это Израилю. Эта зловещая "партнерская" структура сегодня прикрывается так называемым "судом" ООН. Система насквозь прогнила", - утверждал министр по итогам встречи с главой МИД Албании Элизой Спиропали, прибывшей с визитом в Израиль.

Его слова распространила пресс-служба дипведомства.

По версии Саара, решения Международного суда ООН предвзяты по отношению к его стране и политически мотивированы.

"Это не суд, это коррумпированный политический цирк, который враги Израиля используют как оружие против нас. Им пользуются, чтобы навязать Израилю шаги, угрожающие нашей безопасности", - полагает он.

Ранее 22 октября Международный суд ООН постановил, что Израиль должен обеспечить допуск БАПОР в сектор Газа для оказания гуманитарной помощи населению анклава. Согласно положениям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Израиль обязан обеспечивать основные потребности населения Газы, включая поставки в анклав продовольствия и других жизненно необходимых товаров, заявили в суде.

Суд ООН и Израиль

Слушания по вопросу о правовых обязательствах Израиля в отношении деятельности ООН на палестинских территориях, по итогам которых вынесено заключение, проводились в суде с 28 апреля по 2 мая. Как следовало из пресс-релиза, суд получил в общей сложности 45 письменных заявлений от различных стран и международных организаций. Россия была в числе первых стран, представивших свое заявление. Израиль не направлял делегацию на слушания, заявив о "предвзятости процесса".

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 2024 года приняла резолюцию, которая запрашивала консультативное заключение Международного суда ООН по обязательствам Израиля в отношении оккупированных палестинских территорий. В числе прочего речь идет о поставках товаров, имеющих решающее значение для выживания палестинского гражданского населения, а также об оказании основных услуг, гуманитарной помощи и помощи в целях развития на благо палестинцев и в поддержку права палестинского народа на самоопределение. Документ поддержали 137 стран, включая Россию, Великобританию, Китай и Францию. Против проголосовали 12 государств, в том числе Израиль, Канада и США. Еще 22 страны воздержались.

Консультативные заключения Международного суда ООН, в отличие от решений, обязательной силы не имеют.