Генсек НАТО представит Трампу план по Украине
Генсек НАТО Марк Рютте на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом представит план стран-членов Евросоюза (ЕС) и Украины по завершению конфликта с Россией. Об этом сообщает пул журналистов Белого дома, передает РИА Новости.
Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине
Издание также отмечает, что в плане предлагаются гарантии безопасности и увлечение военной помощи для Киева, а также создание фонда восстановления Украины, ее вступление в ЕС и усиление антироссийских санкций.