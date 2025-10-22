Генсек НАТО представит Трампу план по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом представит план стран-членов Евросоюза (ЕС) и Украины по завершению конфликта с Россией. Об этом сообщает пул журналистов Белого дома, передает РИА Новости.

«Рютте намерен представить президенту Трампу мирный план из 12 пунктов. План, разработанный Европой и Украиной, предусматривает прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта», — пишет агентство.

Издание также отмечает, что в плане предлагаются гарантии безопасности и увлечение военной помощи для Киева, а также создание фонда восстановления Украины, ее вступление в ЕС и усиление антироссийских санкций.