Пока вы не уснули: условие Зеленского для вывода войск из ДНР и жестокие издевательства над Саркози в тюрьме
Зеленский назвал Трампу одно условие вывода войск из ДНР
В офисе Владимира Зеленского решают сейчас, как выполнить требования президента США Дональда Трампа по мирному треку. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источник.
Стало известно о жестоких издевательствах заключенных над Саркози в тюрьме
Опальный экс-президент Франции Николя Саркози провёл свою первую ночь в тюрьме. Не совсем удачно. Он моментально стал подвергаться насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны «братьев по несчастью». Как пишет Daily Mail, Саркози пытаются помешать уснуть, а около него для пущей уверенности дежурят полицейские, что вызвало недовольство уже со стороны местных сотрудников.
«Это безумие»: в США назвали победителя в украинском конфликте
Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте США Джеймс Карден назвал «безумием» истерию вокруг ракет Tomahawk. Как сообщает telegram-канал «Пул N3», эксперт подчеркнул, что это оружие не поменяет ход конфликта, как и остальное, переданное Киеву ранее.
Стало известно, сколько России придется заплатить за тоннель на Аляску
Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что траты России в случае строительства туннеля между Чукоткой и Аляской могли бы оказаться гораздо больше американских. Об этом депутат рассказал порталу Life.
Особенная ситуация: оценены шансы семьи Усольцевых выжить
Шанс на то, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых, смогла выжить, есть, но минимальный. Как сообщает «Абзац», об этом заявил председатель исполкома Союза спасателей заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
Новые климатические правила могут рассорить ЕС и США
Экспортеры ископаемого топлива опасаются за свои инвестиции и поставки энергоресурсов. Вашингтон и Доха назвали директиву ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости угрозой для европейской экономики и энергетической безопасности, сообщает The Financial Times.
С 1 ноября автовладельцев ждут три очень важных изменения
Начиная с 1 ноября 2025 года автовладельцев ждут важные изменения в налоговом и таможенном законодательстве, а также в сфере ОСАГО. «Рамблер/авто» рассказывает о главных переменах, намечающихся в ближайшем будущем.
Известный музыкант призвал к военному перевороту на Украине
Музыкант и лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка выступил за переворот в Киеве с целью смены власти. Его слова приводит РИА Новости.
В МОК ответили отстраненным российским лыжникам
Международный олимпийский комитет (МОК) не будет комментировать решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по недопуску россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
В России стартуют продажи нового Changan CS75 Plus
На территории РФ начинаются продажи новейшего Changan CS75 Plus, который является моделью четвертого поколения. В Казахстане эта машина уже доступна с 2022 года на заводе Astana Motors в Алматинской области, пишут «Китайские автомобили».