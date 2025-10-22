Зеленский высказался о территориальной целостности Украины

Украина готова к дипломатическому урегулированию кризиса, но не ценой территорий. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Речь идет не о километрах — это о наших домах, людях, истории и идентичности. Это наша территориальная целостность», — высказался он.

Зеленский вновь акцентировал внимание на желании прекратить огонь до начала переговоров по урегулированию конфликта. 21 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил невозможность полного прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что это может привести к исчезновению первопричин из памяти.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Швецию для обсуждения сделки о военном экспорте на Украину. Главы государств подписали соглашение о закупке до 150 шведских истребителей Gripen.