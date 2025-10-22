На Западе обратились к Зеленскому после ночных ударов по Украине

Владимир Зеленский, как заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема, должен поменять тон в переговорном процессе после российских авиационных ударов по Украине.

© Московский Комсомолец

«За каждую украинскую атаку Москва отвечает ударами крупнее, - написал политик в соцсети X. - Я призываю Зеленского регулировать свой тон». «Если он реально заинтересован в завершении конфликта», — добавил Мема.

Минобороны России сегодня сообщило: ВС РФ в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по энергетическим объектам, питающим предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Зеленский ранее перечислил украинские регионы, попавшие под удары российской армии.