Мелони сделала неожиданное заявление во поводу замороженных активов РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась о планах использования замороженных российских активов для предоставления финансовой помощи Украине. Выступая в сенате итальянского парламента перед предстоящим саммитом Европейского союза, она подчеркнула необходимость строгого соблюдения международного права и принципа законности.

© Global look

Глава правительства отметила, что Италия вместе с партнёрами по Европейскому союзу и группе семи ведущих стран мира обсуждает дальнейшие шаги в отношении замороженных средств. Мелони заявила, что при реализации любых мер важно обеспечивать финансовую стабильность экономик государств еврозоны и гарантировать обоснованность каждого принимаемого решения.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о скептическом отношении Италии к идее использования активов для финансирования Украины. В то же время европейский комиссар по экономическим вопросам сообщил о готовности Европейской комиссии в ближайшие недели представить конкретное предложение по данному вопросу. Оно будет рассмотрено, если лидеры стран-участниц на предстоящем саммите одобрят этот путь предоставления финансовой поддержки на период 2026-2027 годов.

По словам комиссара, план не предполагает прямую конфискацию российских средств, однако они могут быть использованы в качестве обеспечения для нового займа.