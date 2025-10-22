Вучич прокомментировал теракт у парламента Сербии

Нападение на «Чациленд» (палаточный лагерь сторонников правительства у сербского парламента) было вопросом времени и ожидаемым актом, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в среду, 22 октября. 70-летний уроженец Белграда Владан Анджелкович подошел к палаткам, осмотрел одну из них и выстрелил в мужчину, который поинтересовался, кто он и что делает в лагере.

Пострадавшего экстренно госпитализировали с тяжелым ранением. Власти Сербии расценили ЧП как теракт.

«Было только вопросом, когда это произойдет, к этому призывали бессчетное число раз. Это могло произойти в Ужице, Валево, Нови-Саде и прежде всего, совсем ожидаемо, в «Чациленде» против которого столько сказано [сторонниками оппозиции]», — заметил Вучич.

Президент пояснил, что ненависть была направлена и против студентов, которые хотят учиться, и против всех людей, которые заняли всего одну точку во всей Сербии, в отличие от блокирующих протестующих, которые ежедневно занимают тысячи точек.

Глава Сербии констатировал, что всем было ясно, что теракт рано или поздно произойдет, «только политически слепой мог этого не видеть».

Вучич разъяснил, что назвал нападение терактом потому, что нападавший применил «огнестрельное оружие с политическим мотивом». Он добавил, что стрелявший ранее работал в госбезопасности, у него был большой опыт.