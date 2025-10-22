СМИ: Украина стала диктовать Европе условия по изъятию российских активов

Украина считает, что Европа должна обеспечить Киев деньгами с замороженных российских активов до конца 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Высокопоставленный чиновник в администрации президента Владимира Зеленского заявил агентству Reuters, что Украине нужны средства до конца года и самостоятельность в том, как их потратить, в одном из первых публичных комментариев, в котором подробно изложена позиция Киева», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Reuters, Украина призывает европейские страны никак не ограничивать ее использование предлагаемого кредита в размере $163 млрд, основанного на замороженных российских государственных активах.

21 октября европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что Канада и Великобритания готовы принять участие в инициативе Евросоюза с выдачей нового кредита Украине из замороженных на их территории активов Российской Федерации.