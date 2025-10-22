Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор объяснил, почему встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сейчас опасно. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Он напомнил, что украинский конфликт начался не из-за того, что «Путин проснулся посреди ночи и решил». Для разрешения кризиса необходимо перейти к основным вопросам: что к нему привело и почему Москва хочет, чтобы украинская территория была нейтральной. Без этого нельзя продвинуться.

«И поэтому, вероятно, лучше, по крайней мере на данный момент, чтобы встречи Путина и Трампа не происходило. Всегда существует опасность, что, если вы придете на собрание, где у вас не будет согласия по самым основным фактам мероприятия, вы можете усугубить ситуацию и в конечном итоге покинуть собрание с большей вероятностью конфронтации, чем до этого», — заявил Макгрегор.

Полковник добавил, что у России и США есть две разные точки зрения на конфликт, и он полагает, что американская «очень неверна». Макгрегор подчеркнул, что «Запад очень ошибается», а Трамп знает это «в глубине души».