Сербии помешали вступить в ЕС из-за России
Сербия не сможет вступить в Европейский союз (ЕС) без введения антироссийских санкций.
Об этом сообщается в принятой Европарламентом (ЕП) резолюции, трансяция пленарного заседания доступна на официальном сайте ЕП.
«Переговоры о вступлении Сербии в ЕС должны продвигаться вперед только на основе измеримого и устойчивого прогресса в основных областях, в частности в отношении верховенства закона (...) и политикой безопасности ЕС и санкций против России», — говорится в документе.