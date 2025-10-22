Эстония может открыть посольство в Азербайджане

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что выступит в правительстве с инициативой открыть посольство в Баку.

© Газета.Ru

Об этом сообщает пресс-служба эстонского МИД.

«Я внесу в правительство предложение преобразовать нынешнее представительство Эстонии в Баку в посольство», — сказал он.

По словам эстонского министра, Азербайджан является для них важным партнером, а открытие посольства позволит укрепить двусторонние отношения. Кроме того, он отметил, что эстонские компании заинтересованы сотрудничестве с Баку.

Сообщается, что в ходе встреч с азербайджанским лидером и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым затрагивалась тема безопасности в Балтийском море, а также улучшение отношений между Азербайджаном и Арменией и украинский кризис. Глава МИД Эстонии подчеркнул, что поддержание стабильной ситуации на Южном Кавказе гарантирует безопасность всей Европы.