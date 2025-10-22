В ЕС жалуются на «лето унижения» из-за Трампа

Официальные лица в Брюсселе сетуют на «лето унижения» Евросоюза из-за торговых переговоров с США, пишет The Economist. В статье подчеркивается, что ЕС не стоит надеяться на сохранение чувства собственного достоинства - «с учетом влияния Америки и ее готовности причинять неудобства торговым партнерам».

В статье отмечается, что Брюссель, столица ЕС, в последнее время ощущается как город, «готовящийся к войне». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своем обращении 10 сентября, что «прямо сейчас прокладываются линии фронта для нового мирового порядка, основанного на силе». Он призвала Европу «бороться за свои ценности и за право выбирать свою судьбу».

Фон дер Ляйен описала мир, в котором «зависимости безжалостно превращаются в оружие» и «многие крупные державы либо неоднозначно, либо открыто враждебно относятся к Европе», отмечает The Economist.

«Но смысла жаловаться на господина Трампа нет», - категорично заявил один из собеседников газеты.

По версии The Economist, существует «болезненная ясность» в вопросе оборонного альянса Европы с Америкой. После последнего разворота президента США в украинском вопросе возникло раздражение по поводу времени и энергии, которые европейские лидеры тратят на «ликвидацию трамповских последствий».