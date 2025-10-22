Стало известно о жестоких издевательствах заключенных над Саркози в тюрьме

Опальный экс-президент Франции Николя Саркози провёл свою первую ночь в тюрьме. Не совсем удачно. Он моментально стал подвергаться насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны «братьев по несчастью». Как пишет Daily Mail, Саркози пытаются помешать уснуть, а около него для пущей уверенности дежурят полицейские, что вызвало недовольство уже со стороны местных сотрудников.

Николя Саркози был помещён в тюрьму Ла Санте – парижскую тюрьму строгого режима. Однако первая ночь в месте лишения свободы не оказалась такой уж сладкой. Один из заключённых, находящийся в камере напротив, снимал на видео, как он издевается над экс-президентом.

На одном из видео можно разобрать, как заключённые выкрикивают оскорбления в адрес «Маленького Николя», рост которого чуть меньше 5 футов 5 дюймов (около 165 сантиметров).

Человек, снимающий это, постоянно смеется, выкрикивая «Позовите Сарко!» и «Покажи нам свою голову!».

Утверждается, что другие заключённые пытаются не дать Саркози уснуть всю ночь в его камере, окно которой выходит прямо во двор тюрьмы.

Полицейские, которые теперь круглосуточно дежурят около камеры Саркози, наверняка тоже должны были слышать истошные ночные крики. Один из старших тюремных надзирателей сказал, что среди персонала было много недовольных их пребыванием там.

Он пояснил: «Мы все высокопрофессиональные сотрудники и не нуждаемся в поддержке полиции. Господин Саркози находится в своей собственной камере, где он в полной безопасности. Там он спит, ест и принимает душ, а на прогулку выходит всего на час в день».

Однако министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что решил направить в тюрьму двух полицейских, которые будут присматривать за Саркози: «Это решение министра внутренних дел. Я отвечаю за безопасность высокопоставленных чиновников. Это решение направлено на обеспечение его безопасности в дополнение ко всему остальному, что осуществляется тюремной администрацией».

Через несколько часов после того, как Саркози был заключён в тюрьму, в Сети появилось ещё одно видео, на котором один из заключённых кричит: «Мы всё знаем, Сарко… мы всё знаем. Верните миллиарды долларов».

В среду источник в МВД Франции подтвердил, что они приказали двум офицерам Службы охраны VIP-персон, SDLP, занимать «камеру по соседству с камерой бывшего президента в течение 24 часов в сутки».

Это привело к тому, что Эрик Сьотти, президент консервативной партии Саркози «Республиканцы», выразил обеспокоенность по поводу угроз убийством в адрес экс-президента.

Сьотти заявил, что «совершенно законно, что безопасность бывшего президента Республики обеспечивается везде, в любое время и в любом месте»: «Я видел кадры, на которых ему угрожают смертью по прибытии. Его безопасность должна быть гарантирована».

Карла Бруни, третья жена Саркози, уже разговаривала с ним в тюрьме по стационарному телефону, подтвердили адвокаты экс-президента, заявив, что его первая ночь была «пугающей».

В видеоролике, размещённом в Интернете, упоминается Саркози, а также Зияд Такиеддин, бывший ливанский торговец оружием, который погиб при загадочных обстоятельствах в начале этого года, скрываясь от обвинений в том, что он был посредником между Каддафи и Саркози.

Неизвестный заключённый в тюрьме Ла Санте кричит: «Сарко, он там, в изолированном помещении. Он совсем один в своей камере. Он только что прибыл, вторник, 20 октября 2025 года – ему придётся нелегко… И мы знаем все – мы собираемся отомстить за Каддафи. Мы знаем всё, Сарко, Зияд Такиеддин, мы знаем всё. Верните миллиарды долларов».

Среди тех, кто прошёл через Ла Санте, есть известные террористы и вооружённые грабители. Саркози стал первым главой французского государства, отправившимся в тюремную камеру после пособника нацистов во время войны маршала Филиппа Петена.

Саркози будет проводить большую часть своего времени в одиночестве в камере площадью 2,7 квадратных метра, оборудованной душем, кроватью, небольшим письменным столом, стационарным телефоном и телевизором, просмотр которого обойдётся ему в сумму, эквивалентную 13 фунтам стерлингов в месяц (примерно 1400 рублей).

Ему также будет разрешена одна прогулка в день в одиночестве, в маленьком дворике.

Кстати, Карлу Бруни также обвиняют в участии в кампании стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов под названием «Операция по спасению Сарко» – сложном и незаконном плане, направленном на то, чтобы спасти её мужа от тюрьмы.

Ей предъявлены обвинения в ряде коррупционных преступлений, в том числе в «манипулировании показаниями свидетелей в составе организованной банды», и в случае признания вины в ходе отдельного судебного разбирательства ей может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет. Как и её муж, Бруни отрицает какие-либо правонарушения.