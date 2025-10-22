МИД Венгрии надеется, что Путин и Трамп проведут переговоры в Будапеште

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто надеется, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп все таки проведут встречу в Будапеште. Об этом он заявил в интервью One America News, передает РИА Новости.

По его словам, когда Трамп объявил, что его встреча с Путиным может состояться в Будапеште, многие европейские политики начали прилагать усилия к тому, чтобы этого не произошло.

«Но я действительно надеюсь, что президент Трамп и президент Путин не сдадутся, приедут в Будапешт, проведут переговоры и в результате мир, наконец, сможет вернуться в Центральную и Восточную Европу», — сказал министр.

Он добавил, что мир должен быть восстановлен, однако политики в ЕС не понимают, что мир рождается с помощью дипломатии, а не на поле боя.

До этого газета Financial Times сообщила, что президент США отложил встречу со своим российским коллегой из-за траты времени.