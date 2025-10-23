Вучич: Сербия останется на европейском пути, сохранив дружбу с Россией

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика продолжит движение по европейскому пути, при этом сохраняя дружественные отношения с Россией.

"Сербия находится на европейском пути. Я этого не скрываю, в том числе и перед президентом [РФ Владимиром] Путиным, - указал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. - Так же как не скрываю и того, что Сербия хочет сохранять дружеские отношения с Россией, ни перед кем в Европе".

Глава государства подчеркнул, что руководствуется исключительно интересами своей страны.

"Мне совершенно все равно, что меня за это ненавидят и те, и другие, или что меня никто не любит. Я здесь не для того, чтобы нравиться кому-то в Брюсселе, Вашингтоне, Москве или Берлине. Я на этом месте, чтобы делать хорошие дела для Сербии", - отметил он.

Ранее Вучич призвал власти страны выполнить все требования Европейского союза, даже если они выглядят, как шантаж или унижение, ради ускорения евроинтеграции. Он подчеркнул, что Сербия должна продемонстрировать способность к быстрому продвижению по европейскому пути и показать готовность к выполнению всех обязательств в рамках реформаторской повестки. Вучич также отмечал, что за последние два десятилетия уровень поддержки вступления страны в ЕС снизился с 80% до 40%, что, по его словам, связано с внутренними, а не внешними факторами.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС, помимо Сербии, имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.