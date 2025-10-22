«Население недовольно»: почему страны ЕС начали высылать украинских беженцев

Политолог Ирина Давидян заявила, что страны ЕС хотят вернуть украинских беженцев на родину из-за экономических проблем и недовольства граждан. Об этом Давидян рассказала «ФедералПресс».

В октябре 2024 года Владимир Зеленский сообщил, что власти стран ЕС планируют заставить украинцев, не работающих в Европе, вернуться на Украину. Как отмечал Зеленский, за рубежом «рады видеть не всех украинцев».

По его словам, в Германии как минимум 300 тысяч из 1,1 миллиона украинцев нигде не работают и «даже не пытаются трудоустроиться». В 2024 году в Норвегии вступили в силу новые правила предоставления временной защиты для граждан Украины. Норвегия разделила Украину на безопасные и небезопасные регионы - беженцев из безопасных регионов в стране не принимают.

Украинцы смогут пользоваться статусом временной защиты в ЕС до марта 2027 года. Недавно Совет ЕС принял новые рекомендации по украинским беженцам. Странам Евросоюза предлагается организовать помощь тем беженцам, которые захотят вернуться на Украину, а также тем, кто захочет остаться в ЕС на основании работы или учебы.

«С самого начала было понятно, что рано или поздно поддержка украинских беженцев странами ЕС сократится. Экономический кризис в Евросоюзе усугубляется, и у властей нет лишних финансов», - подчеркнула Давидян.

По ее словам, немецкие соцопросы показали, что 66 процентов населения выступают против социальных пособий для украинцев, а 62 процента считают, что украинцы призывного возраста должны вернуться домой, чтобы служить в ВСУ.

Давидян подчеркнула, что населению стран Европы «не нравится, что их налогами набивают карманы мигрантов и бюджеты на вооружение Украины».