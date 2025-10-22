Ниинисте: Путин в 2022-ом сказал, что Финляндия совершает ошибку, вступая в НАТО
Президент России Владимир Путин в 2022 году, когда Финляндия вступала в НАТО, предупредил Хельсинки об ошибке.
Об этом заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте в книге «Все пути к безопасности», передает агентство Yle.
Как отметил Ниинисте, президент России был «на удивление спокоен», но отметил, что Хельсинки совершают ошибку своей интеграцией в Североатлантический альянс.
До этого профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявлял, что Финляндия на фоне антироссийской риторики Хельсинки готовится к «войне с Россией».
По словам Малинена, он «более года предупреждал, что Финляндия является вероятным преемником государства, находящегося на передовой против России».
Политика Евросоюза в целом и властей Финляндии в частности говорит о том, что «мы движемся к войне», отметил Малинен.