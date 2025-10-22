Президента Украины Владимира Зеленского может ждать судьба экс-президента Виктора Януковича.

Об этом Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Процедура отстранения президента от власти через Раду уже отработана по Януковичу, и она в принципе возможна», — заявил Азаров.

По его словам, власти США ведут подготовительные работы на случай решения устранения Зеленского от власти для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что на Украине могут произойти события, схожие с теми, которые были в процессе государственного переворота в 2014 году.

Ранее Азаров заявил, что Россия вряд ли согласится на перемирие, пока у власти на Украине находится Владимир Зеленский. Он отдельно отметил, что увеличение числа провокаций дает понять, что Киев не заинтересован в проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.