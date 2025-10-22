Макрон потребовал ускорить принятие мер по усилению безопасности Лувра

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил ускорить принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности парижского Лувра после ограбления, сообщила официальный представитель правительства Франции Мод Брежон по итогам совета министров.

«Он (Макрон – прим. ВЗГЛЯД) также сообщил, что принимались меры по обеспечению безопасности Лувра, и он потребовал ускорение этих мер. Предложения по ускорению ожидаются на следующей неделе», – заявила Брежон.

Трансляция заявления велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

Официальный представитель добавила, что в настоящее время проводится административное и судебное расследование, которое должно прояснить все детали произошедшего преступления.

Напомним, из парижского музея Лувр были похищены девять ювелирных изделий, принадлежавших императрице Жозефине, супруге Наполеона I.

Корона императрицы Евгении де Монтихо, похищенная из Лувра, была обнаружена поврежденной вблизи музея.

Группа грабителей проникла в музей, воспользовавшись лестницей на автовышке. Ущерб от ограбления Лувра составил 88 млн евро.

После вынужденной трехдневной паузы Лувр вновь открыл двери для гостей, но «Галерея Аполлона» остается закрытой для посещения.