Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов

Президент США Дональд Трамп побил рекорд по общей продолжительности частичных приостановок работы федерального правительства (шатдаунов): суммарно за два его срока этот показатель уже достиг 57 дней. Об этом сообщил портал Axios.

Как отмечается в материале, в течение его первого срока шатдаун продолжался 36 дней, а нынешняя приостановка работы уже преодолела отметку в 21 день.

Предыдущий рекорд был установлен 39-м президентом США Джимми Картером. Когда он был главой государства, с 1977 по 1981 год, пауза в работе правительства наступала пять раз, суммарно продлилась 56 дней. С 1993 по 2021 год, когда президентом США был Билл Клинтон, произошли два шатдауна, продлившиеся 26 дней.

Нынешняя частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренности. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).