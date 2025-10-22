Обозреватель Tsargrad.tv Виктор Никольский прокомментировал заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о готовности более двух десятков государств объединения принять участие в «международном трибунале против России».

Журналист напомнил, что Каллас является правнучкой дипломата Эдуарда Альвера.

«В довоенные годы он был главарем террористической организации «Омакайтсе», а затем командующим военизированного объединения «Кайтселийт». <...> Участники этих организаций после революции топили в Балтийском море русских целыми семьями, а в годы Великой Отечественной войны стали ярыми пособниками гитлеровцев», — рассказал Никольский.

Он также отметил, что дед Каллас по материнской линии был осужден в 1949 году за пособничество уничтожению мирных жителей.

И лишь отец нынешней главы евродипломатии, Сийм Каллас, «понимая, куда ветер дует», в 1972 году вступил в КПСС, добавил он.

6 октября генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал, что в настоящее время ведется вся необходимая работа над так называемым «специальным трибуналом» против РФ. Он выразил надежду, что вскоре удастся профинансировать первый шаг, так как для работы органа нужны деньги от стран-членов или от партнеров.

Позднее Каллас сообщила, что региональное содружество выделило первые €10 млн на «специальный трибунал» по Украине. Готовность участвовать проявили 25 государств — членов союза из 27.