Деятельность супруги американского президента Дональда Трампа Мелании Трамп по возвращению в семьи украинских и российских детей на фоне вооруженного конфликта на Украине может якобы «сыграть на руку» президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает CNN.

«После того, как она объявила о возвращении восьми украинских детей в свои семьи, некоторые сторонники возвращения детей, приветствовавшие это событие, также выразили обеспокоенность в беседах с CNN относительно того, как первая леди подключилась к этому процессу, и особенно ее пассивной характеристикой того, как дети оказались в России, опасаясь, что это в конечном итоге будет на руку Путину», — сообщает телеканал.

Как отмечается в материале, некоторые защитники прав детей сообщили, что высказывания первой леди игнорируют «реальное положение дел». При этом не раскрывается, что значит «реальное положение дел» по вопросу детей.

Мелания Трамп получила ответ Путина на свое письмо

В октябре Путин передал через американского коллегу Дональда Трампа слова благодарности первой леди США за активное участие в вопросе воссоединения российских и украинских детей с их семьями.

10 октября Мелания Трамп сообщила, что получила письмо от Путина на тему защиты детей. Первая леди США подчеркнула, что между ней и российским лидером установился «открытый канал связи». По ее словам, Москва и Вашингтон только за одни сутки обеспечили воссоединение с родителями восьми детей с Украины.