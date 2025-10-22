Шотландия требует от Великобритании покрыть расходы на визит Трампа

Шотландия требует от правительства Великобритании возместить более £26 млн (более $34 млн), потраченных на обеспечение безопасности президента США Дональда Трампа и американского вице-президента Джей Ди Вэнса во время их визитов в регион в июле и августе. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

Визит Трампа в июле обошелся Эдинбургу в £20 млн (более $26 млн), а отпуск Вэнса в августе - в £6 млн (почти $8 млн). Министр финансов Шотландии Шона Робисон направила запрос на возмещение расходов в Казначейство Его Величества, отметив, что в 2018 году Лондон полностью оплатил аналогичные расходы. По ее словам, есть четкий прецедент, когда правительство Великобритании покрывало расходы на охрану правопорядка во время визитов первых лиц иностранных государств в другие административно-политические части королевства.

Главный секретарь казначейства Джеймс Мюррей возразил, отметив, что визиты Трампа и Вэнса были частными, а поддержание порядка входит в компетенцию шотландского правительства. Лондон покрывает расходы лишь в случае официального визита, как и было в 2018 году.

Белый дом характеризовал поездку Трампа как частный и рабочий визит, во время которого американский президент провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В Эдинбурге заявили, что встречи, проведенные Трампом, не соответствуют заявленному Вашингтоном формату.

Шотландская полиция поддержала требования местных властей. Глава ведомства предупредил, что изъятие £20 млн из бюджета полиции "окажет разрушительное влияние на возможности по обеспечению правопорядка".

25 июля Трамп отправился в пятидневное турне по Шотландии. Американский лидер остановился на своем гольф-курорте Тернберри в графстве Южный Эршир, где 28 июля он встретился со Стармером.