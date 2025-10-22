Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте США Джеймс Карден назвал «безумием» истерию вокруг ракет Tomahawk. Как сообщает telegram-канал «Пул N3», эксперт подчеркнул, что это оружие не поменяет ход конфликта, как и остальное, переданное Киеву ранее.

Он отметил, что в США множество СМИ пишут, что «Трамп отказывает Зеленскому в оружии, которое может переломить ход событий». Карден называет эти слова «нелепой ложью».

«Это оружие не может переломить ход событий точно так же, как все то оружие, которое раньше просила Украина, будь то HIMARS, Patriot, ATACMS или F-16. Они не изменили ход войны. Фактически война проиграна, и чем раньше украинцы это осознают, тем лучше для них», — сказал эксперт.

Экс-советник добавил, что российский президент Владимир Путин «предлагает вполне разумное соглашение», по которому Украина не вступит в НАТО, но может войти в ЕС. Карден также считает, что Киеву придется уступить территорию на востоке страны. При этом он отметил, что украинцы «не вполне искренни», когда отстаивают свое право на эти регионы, ведь нужны они им лишь «без этнических русских», а власти делали все, чтобы лишить их прав.