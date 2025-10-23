Вице-президент США осудил шутку Джен Псаки о его супруге

Вице-президент США прокомментировал слова экс-пресс-секретаря Белого дома

© Global look

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недовольство шутливым комментарием экс-пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она в подкасте предложила супруге Вэнса "моргнуть четыре раза" для "спасения".

Комментарий Вэнс дал перед вылетом из Израиля. Он отметил, что считает слова Псаки позорными, но при этом подчеркнул, что супруга способна сама высказаться по этому поводу.

"Я считаю это позорным, но, безусловно, вторая леди способна высказаться сама за себя", — заявил вице-президент.

В своем подкасте Псаки сказала, что ей любопытно, что происходит в голове у жены Вэнса, и в шутливой форме предложила ей "моргнуть четыре раза", чтобы получить помощь. Реакция на слова Псаки не ограничилась только Вэнсом: директор по коммуникациям Белого дома при Трампе Стивен Чун назвал экс-пресс-секретаря "тупицей".