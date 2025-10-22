Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ответ на вопросы украинцев о дате включения отопления посоветовал им «греться мыслями» о Владимире Зеленском». Внимание на публикацию Гончаренко* обратил «Царьград».

Гончаренко* рассказал, что ему поступает много вопросов, почему на Украине не включают отопление. Он заявил, что украинские власти не подготовились к проблемам в энергетике.

«Поэтому отопление этой зимой тоже под большим вопросом. Мне, например, тепло только от мысли, что наш лидер - Владимир Александрович Зеленский. Надеюсь, вам тоже!», - написал депутат.

В компании «Укрэнерго» ранее заявили, что резкое снижение температур на Украине привело к увеличению потребления электричества более чем на 20 процентов с начала октября. В компании заявили, что поведение бытовых потребителей «критически влияет на баланс в сети».

